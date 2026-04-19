Teju 7 tūkstoši mēnesī - Kūtris pērn Saeimas deputāta amatā saņēmis 82 373 eiro
Saeimas deputāts Gunārs Kūtris (ZZS) 2025. gadā atalgojumā Saeimā saņēma 82 373 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Papildus Saeimā gūtajam atalgojumam Kūtris pērn kā Latvijas Universitātes docents algā saņēmis 26 310 eiro, kā arī vēl 5500 eiro citos ienākumos no universitātes. No Tieslietu ministrijas viņš pērn saņēmis 1800 eiro, savukārt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras - 2229 eiro pabalstu. Nelieli citi ienākumi gūti arī no SIA "Tiesu namu aģentūra".
Deklarācijā norādīts, ka Kūtrim pagājušā gada beigās bija skaidras naudas uzkrājumi 5000 eiro apmērā, kā arī bezskaidras naudas uzkrājumi kopumā 99 500 eiro, kas glabāti "Swedbank", "Citadele bankā" un apdrošināšanas sabiedrībā "Eurolife Latvia".
Tāpat deklarācijā norādīts, ka deputātam īpašumā ir 2004. gada izlaiduma vieglā automašīna "Audi A6".
Kūtrim īpašumā ir dzīvoklis Rīgā, zeme Liepnas pagastā un nekustamais īpašums Babītes pagastā, savukārt vēl divi zemesgabali Rīgā ir viņa kopīpašumā.
Deklarācija liecina, ka deputātam pagājušā gada beigās bija parādsaistības 30 800 eiro apmērā. Vienlaikus norādīts, ka Kūtrim ir uzkrājumi gan privātajos pensiju fondos, gan dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu.