Defektus Mūkusalas promenādē plānots novērst līdz maija sākumam
Kopš marta beigām Mūkusalas promenādē tiek veikta papildu apsekošana, lai precizētu nepieciešamo darbu apjomu konstatēto defektu novēršanai.
Lai nodrošinātu papildus uzraudzību, no 30. marta uz esošajiem granīta margu posmiem ir uzstādītas monitorēšanas ierīces.
Defektus, kas ir saistīti ar pasētu, ir plānots novērst līdz maija sākumam.
Šonedēļ beidzās būvuzraugam noteiktais termiņš promenādes apsekošanai un defektu akta sagatavošanai. Pēc defekta akta saņemšanas un izvērtēšanas, pašvaldība lems par tālāk veicamajām darbībām.
Daugavas akvatorijā izbūvētajai skatu platformai joprojām ir ierobežota piekļuve, jo uz platformas vēl nav uzklāts paredzētais pretslīdes pārklājums. Līdz ar to kopš objekta nodošanas ekspluatācijā piekļuve ir ierobežota. Piekļuve platformai tiks nodrošināta pēc pretslīdes pārklājuma uzklāšanas. Šiem darbiem nepieciešams silts un sauss laikapstākļu periods, lai nodrošinātu betona izžūšanu un kvalitatīvu darbu izpildi. Līdz ar to platformas atvēršanas termiņš var mainīties atkarībā no laikapstākļiem.
Atbilstoši iepriekš noslēgtajam līgumam, objektā garantijas laikā turpinās arī būvuzraudzība, nodrošinot savlaicīgu defektu identificēšanu un to novēršanas kontroli.
Tā izskatās Mūkusalas ielas promenāde; 17.03.2026.
