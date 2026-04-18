Ogrē avarējusi mašīna.
Šodien 18:42
VIDEO: Ogrē divu automašīnu sadursmē viens spēkrats apgāzies uz jumta
Ogrē pie veikala “Lidl” sestdienas pēcpusdienā noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā sadūrušās divas automašīnas.
Negadījums noticis īsi pēc plkst. 15.00 Kalna un Rīgas ielas krustojumā.
Trieciena rezultātā viena no automašīnām apgāzusies uz jumta. Notikuma vietā ieradušies operatīvie dienesti, bet satiksme avārijas vietā bijusi apgrūtināta.
Plašāka informācija par negadījuma apstākļiem pagaidām nav sniegta.