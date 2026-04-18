PVD Lietuvas izcelsmes cūkgaļas karbonādē konstatē salmonellas
Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) Lietuvas izcelsmes cūkgaļas karbonādē "Well done" konstatējis salmonellas, liecina dienesta publicētā informācija.

Veicot laboratorisko kontroli, PVD Lietuvas izcelsmes šķēlēs sagrieztā cūkgaļas karbonādē "Well done" 360 gramu iepakojumā ar partijas numuru "2603220459" konstatējis salmonellas "Salmonella Typhimurium".

Dienestā informē, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies un tas vairs nav apritē.

Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

