Piņķos izbūvēts disku golfa laukums
Piņķos, Rīgas ielā 1, izveidots disku golfa laukums amatieru līmeņa spēlētājiem, piedāvājot jaunas aktīvās atpūtas iespējas visu gadu.
Laukuma elementu izvietojums plānots rūpīgi, lai mazinātu traumu riskus gan spēlētājiem, gan garāmgājējiem. Dizainā respektēta dabiskā vide, samazinot vajadzību zāģēt esošos kokus. Apļveida struktūra ļauj izspēlēt trasi un atgriezties sākuma punktā, nodrošinot ērtu piekļuvi autostāvvietai, vēsta Mārupes novada pašvaldība.
Katra celiņa sākumā ierīkota koka izmetiena platforma ar mākslīgo zālienu, nodrošinot ērtu un drošu metienu jebkuros laikapstākļos. Pie katra celiņa izvietotas informatīvas zīmes ar distanču aprakstiem, dabiskajiem šķēršļiem un spēles noteikumiem. Sākumā uzstādīts arī liels informācijas stends ar vispārēju pārskatu par laukumu.
Laukums pieejams publiski katru dienu bez iepriekšējas pieteikšanās; iedzīvotājiem jāņem vērā, ka jāierodas ar saviem diskiem, jo tie uz vietas netiek nodrošināti.
Piņķu disku golfa laukumu apsaimnieko Babītes Sporta komplekss. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar administratoru pa tālruni 67914670.