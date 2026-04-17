Šodien 17:44
Valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu darbība ir atjaunota
Valsts digitālās attīstības aģentūra (VDAA) ziņo, ka vairāku valsts un pašvaldību iestāžu mājaslapu darbība tikusi atjaunota.
VDAA skaidro, ka mājaslapu darbība bija traucēta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra serveru pārslodzes dēļ. Jau ziņots, ka traucējumi bija novēroti, piemēram, Ministru kabineta mājaslapas "mk.gov.lv", ministriju, pašvaldību un citu valsts iestāžu mājaslapu darbībā. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC) pārstāvji ziņo, ka nav konstatēts uzbrukums, bet gan tehniskas problēmas, kas nav LVRTC pusē.