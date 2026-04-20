Baložos labiekārtos meža teritoriju
Ķekavas novada pašvaldība uzsākusi projekta idejas “Publiskās ārtelpas attīstība Baložu apkaimē, Ķekavas novadā” sagatavošanu, lai labiekārtotu pašvaldības īpašumu Baložu ielā 33, Baložos, vēsta novada pašvaldība.
Teritorijā iecerēts izveidot pastaigu taku tīklu, uzstādīt aktīvās atpūtas iekārtas un vides elementus. Lai nodrošinātu piekļuvi, plānota Sila un Meža ielu pārbūve un automašīnu stāvlaukuma izbūve. Vīzija paredz arī nākotnē celt sabiedrisku ēku, kur pieejami bibliotēkas pakalpojumi un kas kalpotu par iedzīvotāju satikšanās vietu. Rezultātā Baložu apkaimes iedzīvotājiem un viesiem būs pieejama labiekārtota dabas teritorija un uzlabota piegulošo ielu infrastruktūra. Detalizēts labiekārtojuma plāns tiks izstrādāts projektēšanas gaitā.
Iecere atbilst Ķekavas novada attīstības programmā līdz 2027. gadam noteiktajām prioritātēm par publiskās ārtelpas, atpūtas vietu un objektu infrastruktūras attīstīšanu, kā arī ielu infrastruktūras pilnveidi. Baložu mežaparka izveides ideja iekļauta arī “Ķekavas novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības koncepcijā 2022.–2027. gadam”.
Projekta īstenošanai šobrīd tiek gatavota dokumentācija apvienotam projektēšanas un būvdarbu iepirkumam. Plānots iepirkumu izsludināt maijā. Finansējumu paredzēts nodrošināt, lūdzot aizņēmumu Valsts kasē.