Robežsargi no Daugavas izzvejo traktora riepas ar kontrabandas cigaretēm
Valsts robežsardzes amatpersonas Krāslavas novadā pārtraukušas nelikumīgu akcīzes preču pārvietošanu pāri Latvijas–Baltkrievijas valsts robežai, no Daugavas izvelkot traktora riepu kameras ar vairāk nekā 62 000 kontrabandas cigarešu.
Ceturtdien, 16. aprīlī, veicot tiešos dienesta pienākumus, robežsargu norīkojums Krāslavas novada Piedrujas pagastā pamanīja aizdomīgu priekšmetu, kas peldēja pa Daugavas straumi. Izmantojot Valsts robežsardzes motorlaivu un apsekojot valsts robežu pa upi, likumsargi ūdenī konstatēja divas traktora riepu kameras, kurās atradās melnā polietilēna plēvē ietīti saiņi.
Pārbaudot no upes izvilktās kameras, robežsargi tajās konstatēja 62 060 cigaretes "NZ Gold Superslim", kas bija marķētas ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Izņemtās kontrabandas cigaretes pēc piekritības nodotas Valsts policijas amatpersonām, kuras par notikušo uzsākušas kriminālprocesu pēc Krimināllikuma XIX nodaļas (Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā).
Līdzīgs atradums tika fiksēts arī aizvadītās nedēļas nogalē – 10. aprīlī robežsargi no Daugavas upes izvilka tāda paša tipa plostu. Tajā atradās 66 120 cigaretes "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes markām.