Zināms, cik pērn atalgojumā saņēmis satiksmes ministrs Atis Švinka
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P), kurš ministra pienākumus pilda no 2025. gada marta, atalgojumā pagājušajā gadā saņēmis 95 450 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā pieejamā amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Tāpat Švinka pērn dividendēs no SIA "Ammolite" saņēmis 50 000 eiro, atalgojumā Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentārā sekretāra amatā - 21 987 eiro, bet dividendēs no citām kompānijām - kopumā 2504 eiro.
Švinkam pagājušā gada beigās piederēja 860 524 SIA "LIC" akcijas 860 524 eiro nominālvērtībā, 1750 "Ammolite" akcijas 1750 eiro nominālvērtībā, 348 AS "Madara Cosmetics" akcijas 2175 eiro nominālvērtībā, kā arī 44 AS "Conexus Baltic Grid" akcijas 44 eiro nominālvērtībā.
Vienlaikus Švinkam pagājušā gada beigās joprojām lietošanā bija 2024. gada "Audi Q6 e-tron" automašīna. Tāpat 2025. gada beigās viņa īpašumā joprojām bija nekustamais īpašums Rīgā.
Švinkas bezskaidrās naudas uzkrājumi pagājušā gada beigās veidoja 287 605 eiro un 30 702 ASV dolārus (26 129 eiro) "Swedbank".
Vienlaikus parādsaistības, kuru apmērs pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, Švinkam 2025. gada beigās veidoja 7133 eiro.
Savukārt viņa izsniegtie aizdevumi, kuru summa pārsniedz 20 Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas, pagājušā gada beigās kopumā veidoja 550 797 eiro.
Švinku pērn 6. martā apstiprināja satiksmes ministra amatā. Līdz tam no 2023. gada septembra viņš bija AM parlamentārais sekretārs.