Ventspilī bērniem būs pieejamas pieredzējušas endokrinoloģes konsultācijas
Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī uzsāk konsultēt bērnu endokrinoloģe Dr. Iveta Dzīvīte-Krišāne. Pieredzējusī speciāliste pieņem bērnus no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam.
Dr. Dzīvīte-Krišāne ir pediatre un endokrinoloģe, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Bērnu slimību klīnikas virsārste, kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras profesore. Konsultācijas ir par maksu, un tuvākais pieejamais pieraksta laiks ir 25. aprīlis.
Bērnu endokrinologs konsultē par augšanu un ar hormonālo sistēmu saistītiem jautājumiem, tostarp augšanas traucējumiem, dzimumnobriešanas norises īpatnībām (gan agrīnu, gan aizkavētu attīstību), vairogdziedzera slimībām, vielmaiņas traucējumiem, cukura diabētu, kā arī virsnieru un hipofīzes slimībām. Tāpat speciālists palīdz gadījumos, kas saistīti ar glikozes vielmaiņas traucējumiem un aptaukošanos.
Par nepieciešamību vērsties pie bērnu endokrinologa var liecināt dažādas pazīmes, ko vecāki var pamanīt, piemēram, augšanas aizture vai neatbilstoša dzimumnobriešanas norise. Uzmanība jāpievērš, ja meitenēm līdz 8 gadu vecumam vai zēniem līdz 9 gadu vecumam parādās agrīnas dzimumnobriešanas pazīmes, kā arī gadījumos, kad meitenēm līdz 13 gadu vecumam vai zēniem līdz 14 gadu vecumam šādas pazīmes vēl nav novērojamas. Tāpat svarīgi pievērst uzmanību, ja meitenei līdz 15 gadu vecumam nav sākušās menstruācijas. Par iemeslu konsultācijai var būt arī pastiprinātas slāpes un bieža urinēšana – šādā gadījumā vispirms jāvēršas pie ģimenes ārsta, lai noteiktu glikozes līmeni asinīs.
Dr. Iveta Dzīvīte-Krišāne uzsver, ka uz konsultāciju vecākiem vēlams ierasties sagatavotiem un ar ģimenes ārsta nosūtījumu, jo sākotnēji ieteicams tieši ģimenes ārsta izvērtējums, vai bērnam nepieciešama bērnu endokrinologa palīdzība. Uz konsultāciju līdzi ieteicams ņemt bērna augšanas datus par iepriekšējiem gadiem, lai varētu izvērtēt auguma un svara izmaiņas dinamikā. Svarīgi ir zināt informāciju par dzimšanas apstākļiem – gestācijas nedēļu un dzimšanas svaru, kā arī par bērna attīstību pirmajā dzīves gadā. Tāpat jāņem līdzi visi iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti, īpaši ultrasonogrāfijas izmeklējumi. Tas palīdzēs nodrošināt raitāku un produktīvāku konsultāciju.
Lai pieteiktos uz konsultāciju pie Dr. Dzīvītes-Krišānes, aicinām sazināties ar Ventspils slimnīcas reģistratūru pa tālruni 636 24665 vai elektroniski https://www.piearsta.lv