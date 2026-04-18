FOTO: Tukuma novada dome.
Novadu ziņas
Šodien 11:29
Mednieku kolektīviem iespējams pieteikties uz brīvajām medību platībām
Tukuma novada pašvaldības iestāde Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvalde informē, ka mednieku kolektīviem iespējams pieteikties uz šādām brīvajām medību platībām.
“Klajumi”, Kandavas pagasts, Tukuma novads, kadastra nr. 90620100109, platība 2.71 ha.
Aicinām medību kolektīvus pieteikties, iesniedzot iesniegumu Kandavas pilsētas, Cēres un Kandavas pagastu pārvaldē, līdz 2026. gada 6. maijam.