Paziņos "Talkas cilts" balvas uzvarētājus un Lielās talkas organizatoriskos jaunumus
Pirms šī gada Lielās talkas, kas ar saukli “Roku rokā Latvijai!” norisināsies 25. aprīlī, Starptautiskajā zemes dienā – 22. aprīlī – tiks oficiāli paziņoti "Talkas cilts" balvas uzvarētāji un izziņoti pēdējie Lielās talkas organizatoriskie jaunumi pirms talkas norises.
Preses pasākums Bastejkalnā norisināsies no plkst. 10.00 līdz 10.30. Tajā piedalīsies Lielās talkas organizatore Vita Jaunzeme un klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis.
Tāpat pasākumā klātesoši būs Lielās talkas labas gribas vēstnieki – pasākumu vadītājs Valdis Melderis, folkloras pētniece Ilga Vālodze Ābelkina un žurnālists Sandijs Semjonovs, kā arī balvas atbalstītāju pārstāvji – zīmola "Mežpils alus" pārstāve Marta Mackeviča un uzņēmuma "Rimi" ārējās komunikācijas vadītāja Everita Bičkova.
Šogad Lielā talka visā Latvijā norisināsies jau 19. reizi. Tā notiks 25. aprīlī, un šī gada akcijas sauklis ir "Roku rokā Latvijai!".
Ikviens dabas draugs ir aicināts reģistrēt savas talkošanas vietas līdz 23. aprīlim projekta oficiālajā tīmekļvietnē "www.talkas.lv".
Lielo talku rīko biedrība "Pēdas LV" sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, uzņēmumu "Latvijas valsts meži" un Dziesmu svētku biedrību. Projektu atbalsta "Rimi", "Mežpils alus", "DHL" un SIA "Getliņi EKO".