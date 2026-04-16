Nereāls skaistums! Zilsniedzītes pārvērš Lielos kapus zilā jūrā. FOTO, VIDEO
Rīgas Lielajos kapos Brasas apkaimē ik gadu aprīļa vidū uzzied tūkstošiem Sibīrijas zilsniedzīšu, veidojot blīvu, zilu paklāju. Šī ir viena no iecienītākajām pavasara pastaigu vietām, kur ziedu jūra pārklāj vēsturisko 1773. gadā dibināto kapsētu, kas tagad ir valsts nozīmes piemineklis.
Lielie kapi pārvēršas zilsniedzīšu jūrā; 16.04.2026
Rīgas Lielajos kapos ik gadu aprīļa vidū uzzied tūkstošiem Sibīrijas zilsniedzīšu, veidojot blīvu, zilu paklāju.
Daļai sabiedrības Lielie kapi nu jau kļuvuši par parku. Tam par iemeslu kalpo ziedošā dārza sajūta, kas ik pavasari piepilda atdusas vietu.
Ik pavasari kapos krāšņiem, ziliem ziediem uzzied zilsniedzītes. Tās neprasa īpašu kopšanu, labi aug gan ēnā, gan atklātā saulē, tāpēc sastopamas arī savvaļā.
Rīgas Lielie kapi par mūža mājām kļuvuši daudziem Latvijā ievērojamiem cilvēkiem. Šobrīd kapi ir memoriāls dārzu un parku ansamblis, jo padomju laikos tos pamatīgi apskādēja tā laika vara, kā rezultātā liela daļa pieminekļu un celtņu tika nopostītas. Mūsdienās Lielajos kapos var atrast daudzu Rīgas pilsētas cēlāju, zinātnieku, mediķu un valstsvīru kapa vietas. Vienuviet var apskatīt tautas atmodas darbinieku memoriālu, tas izveidots par godu Dainu tēva Krišjāņa Barona 150 gadu jubilejai.