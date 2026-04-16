Noslēgusies ideju iesniegšana Ventspils līdzdalības budžeta projektu konkursā - saņemti 26 pieteikumi
15. aprīlī noslēdzās ideju iesniegšana 2026. gada Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta projektu konkursā. Šogad iedzīvotāji iesnieguši 26 projektu pieteikumus kopumā par 594 642,71 eiro, informē Ventspils domes administrācijas Mārketinga un tūrisma nodaļa.
Iesniegtās idejas aptver plašu jomu spektru:
- pilsētvides labiekārtošana: soliņu, brīvkrānu, velonovietņu, apgaismojuma un atkritumu apsaimniekošanas risinājumu uzlabošana;
- aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūra: āra trenažieru laukums, spēļu zonās, pastaigu taka un bērnu rotaļu iekārtas;
- drošības uzlabošana: apgaismojuma ierīkošana un satiksmes infrastruktūras attīstība;
- sabiedrisko vietu attīstība: atpūtas zonas un publiskie objekti;
- dzīvnieku labturībai: suņu pastaigu un apmācību laukumu uzlabošanai.
Projekti iesniegti gan Ventas kreisajā krastā, gan labajā krastā, nodrošinot līdzsvarotu pilsētas teritorijas attīstību. Lielākā daļa projektu paredz praktiskus un iedzīvotājiem ikdienā noderīgus uzlabojumus – sākot no dzeramā ūdens punktiem un rotaļu laukumiem līdz pat jauna gājēju tilta izbūvei un modernām atpūtas zonām.
Konkursa ietvaros iesniegtie projekti tiks nodoti izvērtēšanai konkursa komisijai, kas pārbaudīs to atbilstību nolikumā Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumam noteiktajiem kritērijiem. Pēc izvērtēšanas pašvaldība sazināsies ar katru iesniedzēju, lai informētu par rezultātiem.
Jau drīzumā ventspilniekiem būs iespēja pašiem lemt, kuri projekti tiks īstenoti. Iedzīvotāju balsošana norisināsies no 2026. gada 30. maija līdz 18. jūnijam.