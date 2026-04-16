Brīvdienās Latvijā saglabāsies pavasarīgi silts un saulains laiks
Brīvdienās un jaunās nedēļas sākumā Latvijā turpināsies pavasarīgi silts laiks un visai bieži spīdēs saule, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Piektdien daudzviet vēl gaidāms lietaināks laiks, tomēr brīvdienās un jaunās darba nedēļas sākumā būs gana daudz brīžu, kad starp mākoņiem uzspīdēs saule, līdz ar to laiks kopumā kļūs sausāks.
Naktīs vietām, debesīm skaidrojoties, termometra stabiņš noslīdēs zem nulles atzīmes, bet dienās daudzviet pārsniegs +10 grādus. Nākamās nedēļas otrajā pusē mākoņu debesīs būs vairāk, un arī vējš kļūs brāzmains.
Nedēļas nogalē sinoptisko situāciju noteiks anticiklona darbība, līdz ar to laika apstākļi kļūs labvēlīgāki. Brīvdienās mākoņi biežāk izklīdīs, tomēr svētdien vietām austrumos tie atnesīs nelielu lietu. Turpinās pūst lēns ziemeļu puses vējš.
Naktīs termometra stabiņš noslīdēs līdz -1, +4 grādu atzīmei. Sestdien gaiss iesils līdz +12, +16 grādiem, piekrastē līdz +7, +12 grādiem, bet svētdien būs par dažiem grādiem vēsāks.
Jaunā darba nedēļa iesāksies ar līdzīgu laiku - saule mīsies ar mākoņiem, naktīs vietām gaidāms neliels sals, bet dienās būs pavasarīgi silts.
Nedēļas otrajā pusē Latvijas teritorijai no ziemeļiem pietuvosies plašs ciklons, kas nesīs stiprāku vēju.