Saņemtas satraucošas ziņas no Krāslavas: kāds vīrietis centies nolaupīt 13 un 9 gadus vecas meitenes
Satraucošas ziņas saņemtas no Krāslavas - kāda māmiņa ziņo, ka trešdien, 15. aprīlī, ceļā no skolas kāds vīrietis mēģinājis nolaupīt divas meitenes — Krāslavas ģimnāzijas skolnieces.
Kā norāda laikraksts "Latgales Laiks", 13 gadus vecās meitenes mamma ziņo, ka uzbrukums noticis 15. aprīlī plkst. 13.05, kad meitenes no Krāslavas ģimnāzijas devās uz veikalu "Maxima". "Vīrietis bija gaiši pelēkā automašīnā, vidējas miesasbūves, ar bārdu, nekopts, ar lielām tumšām brillēm. Viņš ar automašīnu dzinās pakaļ meitenēm, pēc tam izkāpa no mašīnas un mēģināja viņas notvert. Kad meitenes aizbēga, viņš atkal ieleca mašīnā un turpināja vajāšanu," pauž māmiņa.
"Meitenes beigās aizskrēja līdz “Maxima”, kur vērsās pēc palīdzības pie veikala darbiniekiem, kuri izsauca policiju. Iesniegums policijā no manis un otras meitenes mammas ir uzrakstīts. Lūdzu, brīdiniet savus bērnus par iespējamo noziedznieku! Ja ar kādu no jūsu bērniem ir noticis kas līdzīgs, ļoti lūdzu rakstīt iesniegumu policijā — tas palīdzēs apturēt šo cilvēku, lai nesanāk ‘es tikai gribēju parunāt’. Vīrietis lamājās uz meitenēm un kliedza pavēles tonī, lai viņas apstājas.”
Valsts policija Latgales reģiona pārvalde medijam apstiprināja izskanējušo informāciju, norādot, ka tiešām 15. aprīlī Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Krāslavā kādā veikalā pēc palīdzības vērsušās divas nepilngadīgas personas.
Kā norāda likumsargi, sākotnējā informācija liecina, ka automašīnas “Renault” vadītājs 15. aprīlī piebrauca pie divām nepilngadīgajām un, iespējams, piedāvāja viņām iekāpt automašīnā. "Zināms, ka bērni pameta notikuma vietu un ieskrēja veikalā. Likumsargi operatīvi reaģēja uz saņemto informāciju un ieradās notikuma vietā. Policijas darbinieki sazinājās ar nepilngadīgo vecākiem un nogādāja bērnus mājās. Notikušā apstākļu noskaidrošanas gaitā tika identificēts transportlīdzeklis un tā vadītājs. Izmeklēšana turpinās.”