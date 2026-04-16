Šodien 15:10
Kontakttīkla bojājuma dēļ Zemitānos kavēta vilcienu satiksme Skultes līnijā
VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) kontakttīkla bojājuma dēļ Zemitānu stacijā ir kavēta vilcienu satiksme Skultes līnijā, liecina AS "Pasažieru vilciens", kas strādā ar zīmolu "Vivi", publiskotā informācija.
Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus Skultes līnijā, posmā starp Mangaļiem un Skulti abos virzienos pasažierus pārvadās elektrovilcieni, bet posmā starp Mangaļiem un Rīgu abos virzienos pasažierus pārvadās dīzeļvilcieni.
Vienlaikus Zemitānu stacijā vilcieni aties no trešā ceļa.
Informācija PV mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 13.45)-Saulkrasti (plkst. 14.46) posmā Rīga-Mangaļi tiks apkalpots ar dīzeļvilciena sastāvu, bet no Mangaļiem līdz Saulkrastiem kursēs elektrovilciens.
Tāpat vilciens Saulkrasti (plkst. 13.18)-Rīga (plkst. 14.23) posmā Mangaļi-Rīga tiks apkalpots ar dīzeļvilciena sastāvu.