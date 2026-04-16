Policija aiztur vīrieti par tīšu automašīnas un pirts dedzināšanu Augšdaugavas novadā
Šā gada 10. aprīlī Augšdaugavas novada Tabores pagastā kādas vasarnīcas teritorijā vīrietis tīši aizdedzināja automašīnu “Citroen Xsara Picasso” un pirti. Likumsargi nekavējoties uzsāka iespējamās vainīgās personas meklēšanu un jau tajā pat dienā aizturēja 1964. gadā dzimušu vīrieti. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Aizvadītajā nedēļā, 10. aprīlī, ap pulksten 2.15 naktī nenoskaidrota persona, bojājot žogu, iekļuva vasarnīcas teritorijā un tīši aizdedzināja automašīnu “Citroen Xsara Picasso” un pirti. Rezultātā cietušajam nodarīti materiālie zaudējumi 4 200 eiro apmēra. Valsts policijā saistībā ar šo notikumu tika uzsākts kriminālprocess.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvos meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonām noskaidroja iespējamo vainīgo personu, kura pastrādāja iepriekš minēto noziedzīgo nodarījumu.
Šā gada 10. aprīlī likumsargi Daugavpilī aizturēja 1964. gadā dzimušo vīrieti. Izmeklēšana turpinās, un tiek skaidrots iespējamais nozieguma motīvs.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 185. panta 2. daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā izdarīta lielā apmērā, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.