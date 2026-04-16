Juris Pūce: ir “jāreorganizē” šī koalīcija un valdība
Partijas “Latvijas attīstībai” priekšsēdētājs Juris Pūce sociālajos tīklos paudis viedokli, ka, lai gan ir nepieciešama Satiksmes ministrijas reorganizācija, šī nedēļa pierādījusi, ka arī valdība un koalīcija ir jāreorganizē.
Iepriekš ziņots, ka valdībā izcēlies strīds par 30 miljonu eiro aizdevumu aviokompānijai "airBaltic", kas izraisījis spriedzi starp koalīcijas partneriem. Pat tika izskanējušas runas, ka Ministru prezidente Evika Siliņa būtu gatava izjaukt koalīciju, lai panāktu vienošanos šajā jautājumā. Siliņa atklāja, ka Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) piedāvāja atbalstīt aizdevumu Saeimas balsojumā tikai tad, ja Satiksmes ministrs Atis Švinka atkāpsies no amata.
Siliņa arī norādīja, ka atbalsts "airBaltic" ir svarīgāks par koalīcijas saglabāšanu, uzsverot, ka ir gatava pieņemt jebkuru lēmumu, lai nodrošinātu aviokompānijas stabilitāti. Viņa norādīja, ka jautājums par aizdevumu Saeimā jāatrisina šodien, un Saeimas frakcijas pirms balsojuma pārrunās šo jautājumu.
Premjere akcentēja arī Satiksmes ministrijas reorganizācijas nepieciešamību, jo daudzus darbus ministrijā uzskata par iestrēgušiem un nevirzās uz priekšu.
Savukārt "Progresīvo" vadītājs Adris Šuvajevs pauda cerību, ka jautājums par "airBaltic" aizdevumu tiks atrisināts pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no papildu neskaidrībām.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis norādīja, ka partija neredz šķēršļus turpināt darbu koalīcijā, vienlaikus uzsverot, ka Satiksmes ministram ir jāuzņemas pilna atbildība par piedāvāto risinājumu "airBaltic" finansēšanai. Rokpelnis piebilda, ka, ja ministrs neizpildīs solījumus, viņam būs jāatkāpjas no amata.