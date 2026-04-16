Aicina piedalīties alkohola nelietošanas iniciatīvā
Šodien sāksies iniciatīvas "30 dienas skaidrā" ceturtais izaicinājums, informēja iniciatīvas komanda.
Iniciatīvas komanda norāda, ka līdz šim vairāk nekā 100 cilvēku Latvijā jau izgājuši 30 dienu izaicinājumu bez alkohola. Savukārt tie, kuri pirmajā izaicinājumā iesaistījās 11. novembrī, patlaban bez alkohola dzīvojot jau vairāk nekā piecus mēnešus.
Izaicinājuma autori Agris Starts un Ansis Klintsons skaidro, ka programma nav balstīta uz aizliegumiem vai moralizēšanu. Tās dalībniekiem paredzēts ikdienas video saturs, praktiski uzdevumi un regulāras tiešsaistes sesijas, kurās kopā meklē risinājumus situācijām, kas saistītas ar kārdinājumiem, sociālo spiedienu un ieradumu maiņu.
Paralēli izaicinājumam Starts turpina attīstīt arī projektu "1000 dienas skaidrā", kurā dalās ar savu ilgtermiņa pieredzi dzīvē bez alkohola. Iniciatīvas pārstāvji arī informē, ka drīzumā Starts un Klintsons plāno izdot grāmatu ar praktiskiem ieteikumiem pirmajām 30 dienām bez alkohola.
Izaicinājumam iespējams pieteikties vietnē "30dienas.lv", un programmas saturs veidots sadarbībā ar atbalsta un profilakses centru "Tavai Brīvībai".
Iniciatīvas komanda iesaka izveidot plānu un formulēt motivāciju dalībai izaicinājumā, piemēram, pamatojot atturību ar vēlmi uzlabot miegu, iegūt vairāk enerģijas vai ietaupīt naudu.
Dalībnieki aicināti arī pakāpeniski samazināt alkohola lietošanu svinībās, sagādāt mājās bezalkoholisko dzērienu krājumus, iepriekš izplānot alternatīvas atpūtai un situācijām, kurās parasti tiek lietots alkohols, kā arī par savu apņemšanos izstāstīt tuviniekiem un vajadzības gadījumā konsultēties ar ārstu.
Kā norāda iniciatīvas komanda, pasaulē arvien populārāks kļūst tā saucamais "Sausais janvāris", bet Latvijā līdzīga pieeja tiek īstenota ar izaicinājumu "30 dienas skaidrā".