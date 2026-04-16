Šodien 07:08
Ceturtdien daudzviet uzpilinās lietus, vietām līs stiprāk
Ceturtdien daudzviet Latvijā uzpilinās lietus, vietām īslaicīgi līs stiprāk, prognozē sinoptiķi.
Lielāks nokrišņu daudzums gaidāms dienvidaustrumu novados, kā arī dažviet Vidzemē. Daudzviet valstī uzspīdēs saule. Vējš pārsvarā saglabāsies lēns.
Maksimālā gaisa temperatūra no +7 grādiem vietām piekrastē līdz +16 grādiem valsts ziemeļaustrumos.
Rīgā palaikam iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +7..+9 grādi.
Laikapstākļus nosaka ciklons. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1016-1020 hektopaskāliem jūras līmenī.