Mūžībā devies kādreizējais Latvijas Nacionālā baleta solists Igors Pavļeņins
Igors Pavļeņins (09.04.1966. – 14.04.2026.)/FOTO: Latvijas Nacionālā opera/Facebook.
Sabiedrība

Mūžībā devies kādreizējais Latvijas Nacionālā baleta solists Igors Pavļeņins

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Ar sēru vēsti dalījusies Latvijas Nacionālā opera - mūžībā devies kādreizējais Latvijas Nacionālā baleta solists Igors Pavļeņins (09.04.1966. – 14.04.2026.)

Mūžībā devies kādreizējais Latvijas Nacionālā bale...

Igors Pavļeņins bija operas baleta solists no 1985. līdz 2005. gadam. Viņa plašajā repertuārā bija vadošās lomas klasiskajos baletos, to vidū Zigfrīds “Gulbju ezerā”, Princis “Riekstkodī”, Alberts “Žizelē”, princis Dezirē “Apburtajā princesē”.

Dejotāja daudzpusīgais talants spilgti izpaudās arī raksturlomās, atklājot gan komiskus, gan traģiskus tēlus.

Igors Pavļeņins 1995. gadā saņēmis “Spēlmaņu nakts” balvu kā labākais baletdejotājs.

Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem. 

Tēmas

