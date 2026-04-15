Igors Pavļeņins (09.04.1966. – 14.04.2026.)/FOTO: Latvijas Nacionālā opera/Facebook.
Šodien 14:48
Mūžībā devies kādreizējais Latvijas Nacionālā baleta solists Igors Pavļeņins
Ar sēru vēsti dalījusies Latvijas Nacionālā opera - mūžībā devies kādreizējais Latvijas Nacionālā baleta solists Igors Pavļeņins (09.04.1966. – 14.04.2026.)
Igors Pavļeņins bija operas baleta solists no 1985. līdz 2005. gadam. Viņa plašajā repertuārā bija vadošās lomas klasiskajos baletos, to vidū Zigfrīds “Gulbju ezerā”, Princis “Riekstkodī”, Alberts “Žizelē”, princis Dezirē “Apburtajā princesē”.
Dejotāja daudzpusīgais talants spilgti izpaudās arī raksturlomās, atklājot gan komiskus, gan traģiskus tēlus.
Igors Pavļeņins 1995. gadā saņēmis “Spēlmaņu nakts” balvu kā labākais baletdejotājs.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību mākslinieka tuviniekiem, draugiem un talanta cienītājiem.