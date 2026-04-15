“Putinam būs taisnība!” liberālis un tā saucamais “labais krievs” Štefanovs parāda savu īsto dabu, runājot par Latviju
Kādā nesenā videoklipā, kurš sociālajos tīklos sasniedzis jau vairāk nekā pusmiljonu skatījumu, pašpasludinātais “vēsturnieks”, aktīvists un krievu liberālis Aleksandrs Štefanovs ļoti kritiski izteicies par Latviju. Te krieviem – Putina kritiķiem neļaujot justies kā mājās.
Štefanovs ir gana ciešās attiecībās ar krievu interneta personību Jūliju Latiņinu, viņu savulaik ir intervējis arī ļoti populārais krievu opozicionārs Jurijs Dudjs.
Taču tāpat kā ar Latiņinu, arī Štefanova nesenā viedoklī ir skaidri izkristalizējies tas, ka Latviju vairums krievu-Putina opozicionāru drīzāk redz kā placdarmu savu (vispār jau apšaubāmi efektīvo) aktivitāšu komfortablai turpināšanai, nevis neatkarīgu valsti ar savām interesēm un nostāju.
Un tikko kā šis komforts (likšana mierā ar valodu, brīvas iespējas strādāt, kā gribas un kādā formātā gribas u.c.) netiek piegādāts – nereti seko asa kritika, kuru caurvij imperiālisma un šovinisma vēsmas.
Kaut ko tamlīdzīgu savā nesenajā video sižetā ir nodemonstrējis arī Štefanovs. “TV kanālam “Doždj” nācās meklēt citu valsti, kurā bāzēties, jo viena no viņu ētera sejām atļāvās “iepīkstēties” par palīdzēšanu krievu mobilizētajiem frontē, Ukrainā,” kādā brīdī saka aktīvists.
Šis ir tikai ieskats Štefanova redzējumā par to, kādai “būtu jābūt” Latvijas lomai mijiedarbībā ar krievu aktīvistu pulkiem.
Video beigās tikmēr no Štefanova mutes izskan: “Ja Putins izlems uzbrukt Latvijai tāpēc, ka tur apspiež krievus, tad ar šo visu būs tā grūti pastrīdēties, jo – nu tur krievus patiešām apspiež.”