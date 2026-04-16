Alojietim zelts komandu cīņās starptautiskās sacensībās karatē
Latvijas karate izlases sportists no Alojas Andreass Meļņičenko izcīnījis zelta medaļu prestižajās Ziemeļvalstu "Nordic karate championships 2026" sacensībās, triumfējot komandu cīņās. Turnīrs pulcēja spēcīgākos karatistus no 8 valstīm, un konkurence bija īpaši sīva, taču Latvijas izlase demonstrēja izcilu cīņassparu.
Izšķirošajās cīņās Alojas sportists, kopā ar komandas biedriem, parādīja pārliecinošu sniegumu, uzvarot pieredzējušus pretiniekus un nodrošinot Latvijai augstāko godalgu. Viņa ieguldījums komandas panākumā bija nozīmīgs, apliecinot augsto meistarību un psiholoģisko noturību.
Ikdienā sportists trenējas Limbažos, kur mērķtiecīgi pilnveido savu tehniku un fizisko sagatavotību. Ieguldītais darbs un neatlaidība atnesusi panākumus arī starptautiskajās sacensībās.
Paldies Vidzemes karate kluba trenerim Maksimam Halatinam par ieguldīto darbu sportista izaugsmē.