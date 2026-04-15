Skriešanas seriālam “Optimists” apaļa jubileja
Pirms 40 gadiem 15.maijā tika dots pirmais starts šodien visiem Valkas iedzīvotājiem zināmajam skriešanas seriālam “Optimists”. Toreiz Valkas rajona ražošanas apvienības “Lauksaimniecības tehnika” nodibinātā skrējēju kluba “Optimists” iedibināto tradīciju šodien lolo un kopj Valkas novada pašvaldība. Gadu laikā šis ir kļuvis par vienu no gaidītākajiem sporta pasākumiem Valkā, kurā piedalās gan vietējie, gan kaimiņpilsētas Valgas iedzīvotāji, ģimenes un kopienas.
Starts jubilejas sezonas pirmajai – pavasara kārtai tiks dots 23.aprīlī, ceturtdienā, no plkst.14.30. Vieta nemainīga – mežā pie skulptūras “Koklētājs”.
Atzīmējot nozīmīgo gadskārtu, Valkas novada pašvaldība un pasākuma atbalstītāji - SIA “Aptieka Valka”, veikals “Super Alko”, SIA "NORDISTA", "Walk cafe”, kafejnīca “Chill’in” un SIA “Jānis Roze” - ir sarūpējuši pārsteigumu – jubilejas loteriju! Pēc katras kārtas notiks izloze, un vairākiem skrējiena dalībniekiem būs iespēja laimēt īpašus skriešanas seriāla “Optimists” suvenīrus vai atbalstītāju sarūpētos labumus.
Notikušas arī vairākas izmaiņas skriešanas seriāla “Optimists” nolikumā. Šogad tām ģimenēm, kuras būs piedalījušās abu kārtu (Pavasara un Rudens) vismaz piecos posmos, būs iespēja iegūt ģimenes balvu – piedzīvojumu.