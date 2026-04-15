Trešdien spīdēs saule un gaiss iesils līdz +18 grādiem
Trešdien Rīgā un citviet Latvijā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18 grādiem, bet par dažiem grādiem vēsāks laiks būs Kurzemē, vēsta sinoptiķi.
Rīta pusē gaisa temperatūra Daugavpilī noslīdējusi līdz -2,4 grādiem
Trešdien plkst. 5.00 gaisa temperatūra valstī bija no -2,4 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā un -2,3 grādiem Zosēnos līdz +8,2 grādiem Liepājas ostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.
Debesis pārsvarā bija skaidras, bet vairāk mākoņu novēroti Kurzemē. Vējš galvenokārt lēni pūš no austrumiem, Latgalē un Vidzemes austrumu daļā valda lēns ziemeļu vējš un bezvējš. Gaisa kvalitāte laba. Rīgā pūš austrumu vējš ar ātrumu divi trīs metri sekundē. Gaisa temperatūra no +1 grāda vietām pilsētas austrumos līdz +6 grādiem centrā un vietām Pārdaugavā.
Dienas laikā gaiss iesils līdz +18 grādiem
Dienas laikā gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +15..+18 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks laiks būs vietām Kurzemē. Laiks būs pārsvarā saulains, mākoņaināks Kurzemē. Vakarpusē Kurzemes dienvidrietumu daļā gaidāms lietus. Pūtīs lēns vējš.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs lēns austrumu vējš, pēcpusdienā tas iegriezīsies no ziemeļiem. Gaiss iesils līdz +18 grādiem, dienas otrajā pusē vējš nesīs vēsāku gaisu - pie jūras temperatūra noslīdēs līdz +10 grādiem. Anticiklona ietekme mazinās, atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1023-1027 hektopaskāliem jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +9,1 grāda Kolkā līdz +16,6 grādiem Daugavpilī un Zvejniekciemā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14. aprīlī bija +25..+28 grādi Spānijā, Itālijā, Grieķijā, Albānijā un Melnkalnē. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -9 grādi Skandināvijas ziemeļos un -13 grādi Krievijas ziemeļos.