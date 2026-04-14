Kurzemē pārbūvēs trīs tiltus
Aprīlī Kurzemē sākta triju tiltu pārbūve:
• Dienvidkurzemes novadā – pār Bārtas upi uz autoceļa Grobiņa–Bārta–Rucava (P113) (27,20 km);
• Kuldīgas novadā – pār upi Šķērvelis uz vietējā autoceļa Lēnas–Alši (Šķērvelis) (V1277) (6,50km);
• Ventspils novadā – pār Rindas upi uz vietējā autoceļa Pope–Rēdnieki (V1315) (3,85 km).
Satiksme uz visiem trim tiltiem darbu laikā būs pa vienu braukšanas joslu, to regulēs ar luksoforiem.
Bārtas upes (P113) tiltam demontēs tilta klāju līdz sijām, izbūvēs jaunu klāju, paplašinot braucamo daļu, kā arī atjaunos dzelzsbetona konstrukcijas. Pēc pārbūves tilts būs 77,6 m garš ar 7 m platu brauktuvi. Gājēju kustībai abās tilta pusēs izbūvēs 1,5 m platu tērauda ietvi, uz tilta ieklās divas kārtas asfaltbetona.
Darbi ilgs līdz novembra vidum, tos veic SIA Rīgas tilti par līgumcenu 1 127 820,55 eiro (ar PVN). Būvuzraudzību nodrošina SIA Teede insenerid, projekta autors ir AS Ceļuprojekts.
Savukārt tiltam pār upi Šķērvelis un pār Rindas upi demontēs veco klāju un uzbūvēs jaunu, atjaunos dzelzsbetona konstrukcijas un ieklās jaunu asfalta segumu. Tā kā šie tilti atrodas ārpus apdzīvotām vietām, gājēju kustībai ierīkos no brauktuves ar marķējumu atdalītu joslu.
Darbus uz tiltiem plānots pabeigt līdz oktobra beigām, abos objektos tos veic SIA Rīgas tilti, būvuzraudzību nodrošina SIA Teede insenerid, Darbu izmaksas tiltam pār Šķērveli (V1277) – 481 326,21 55 eiro (ar PVN), tiltam pār Rindu (V1315) – 572 216,83 eiro (ar PVN).