Alūksnē tagad var baudīt arī mini SPA atpūtu
Alūksne turpina attīstīt tūrisma piedāvājumu, un tagad to papildina īpašs jaunums – ģimenes atpūtas centrā “Ferdinands” atklāta jauna, kompakta mini SPA zona, kas piedāvā relaksāciju gan ģimenēm ar bērniem, gan pieaugušajiem.
Kā informē Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, jaunā atpūtas zona veidota kā mājīga un nepārpildīta vide, kur iespējams atgūt spēkus mierīgā atmosfērā. Atšķirībā no lieliem SPA kompleksiem, šeit uzsvars likts uz komfortu, privātumu un patīkamu pieredzi nelielā lokā.
Pēc divu gadu rekonstrukcijas, pārtopot no viesnīcas “Jolanta” par mūsdienīgu ģimenes atpūtas centru, “Ferdinands” jau kopš pagājušā gada priecē viesus ar modernu kafejnīcu un bērnu atpūtas zonu, kur bērniem pieejams atpūtas stūrītis, bumbu baseins un šļūkšanas caurule, kā arī ērtiem viesnīcas numuriņiem. Tieši SPA zonas izveide būtiski paplašina atpūtas iespējas un piešķir vietai papildu pievienoto vērtību ar kompleksu piedāvājumu vienuviet, padarot to par vēl pievilcīgāku galamērķi.
SPA zonā, kur vienlaikus pirtīs un baseinu teritorijā varu uzturēties līdz 25 apmeklētājiem, viesiem pieejama pirts un tvaika pirts, neliels baseins pieaugušajiem, kā arī āra džakuzi. Par ģimenēm padomāts īpaši – bērniem pieejams atsevišķs baseins ar slidkalniņu.