Ugunsgrēkā Dienvidkurzemes novadā gājis bojā cilvēks
Otrdienas rītā ugunsgrēkā Dienvidkurzemes novadā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Šorīt plkst. 6.17 saņemts izsaukums Dienvidkurzemes novadā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu koka dzīvojamā mājā - dega jumta konstrukcijas 160 kvadrātmetru platībā, kā arī ēkas otrais stāvs 120 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Notikuma vietā strādāja 15 glābēji ar četrām autocisternām, kā arī Vaiņodes un Tadaiķu brīvprātīgo formējuma ugunsdzēsēji.
Pirmdienas vakarā saņemts izsaukums uz Celtniecības ielu Līvānos, kur daudzstāvu ražošanas ēkas otrajā stāvā dega cepeškrāsns dūmvads piecu kvadrātmetru platībā. No ēkas tika evakuēts 21 cilvēks.
Vakar dzēsti 19 kūlas ugunsgrēki. Plašākie kūlas ugunsgrēki izcēlušies Jēkabpilī, kur dega kūla piecu hektāru un 1,2 hektāru platībā, bet Cēsu novada Raiskuma pagastā dega kūla viena hektāra platībā.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 73 izsaukumus - 35 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 19 bija kūlas ugunsgrēki, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl 17 izsaukumi bija maldinājumi.