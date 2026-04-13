Rīgā uzstādīs jaunus luksoforus un ierīkos jaunas gājēju pārejas
Satiksmes drošības uzlabošanai Rīgā plānots uzstādīt 13 luksoforu objektus un ierīkot 11 jaunas gājēju pārejas ar papildu apgaismojumu izbūvi dažādās pilsētas apkaimēs, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Kopumā šim mērķim plānots izlietot 3 044 825 eiro.
Luksoforu izbūve un pārbūve plānota Duntes ielā pie nama Nr. 8, Dzelzavas un Kaivas ielas krustojumā, Lāčplēša ielā pie Rūsiņa ielas, Lāčplēša ielā pie Abrenes ielas, Gustava Zemgala gatvē pie Vairoga ielas, Juglas ielā starp Ūdeļu un Biķernieku ielu, Melnsila ielā pie nama Nr. 21, Pērnavas un Vārnu ielas krustojumā, Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā, Kalpaka bulvāra un Ukrainas neatkarības ielas krustojumā, Eksporta ielā, Muitas ielā un 11. novembra krastmalā, Kārļa Ulmaņa gatvē un Vienības gatvē, kā arī Ģimnastikas, Vaiņodes un Tadaiķu ielu krustojumā.
Jaunas gājēju pārejas ar LED apgaismojumu plānots izveidot pie skolām, poliklīnikām, slimnīcām un citās intensīvi izmantotās vietās.
Tās plānots ierīkot Liepājas ielā 40, Zvejnieku ielā 12, Ūnijas ielā 93, Valdeķu un Irbenes ielas krustojumā, Juglas ielā 2, Sesku ielā 72, Čiekurkalna 1. līnijā, Ludzas ielā, Vestienas ielā 35 k-5, Grīvas ielā 26 un Tvaika ielā 4.
Būvniecības darbi abiem projektiem plānoti 2026. gada būvsezonā.