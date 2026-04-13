Publiskota VID vadītājas Baibas Šmites-Roķes pērn saņemtā alga
Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe.
Jauns.lv / LETA

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektores Baibas Šmites-Roķes alga pagājušajā gadā bija 111 352 eiro apmērā, liecina VID publiskotā Šmites-Roķes valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.

Ģenerāldirektores amatu Šmite-Roķe ieņem no 2024. gada februāra un 2024. gadā Šmite-Roķe algā no VID saņēma kopumā 98 122 eiro.

Šmites-Roķes ienākumus pērn veidoja arī no "Swedbank" saņemtie procentu maksājumi 519 eiro apmērā. Šajā bankā VID ģenerāldirektore bezskaidrā naudā pagājušā gada beigās bija uzkrājusi 42 877 eiro.

Šmitei-Roķei pagājušā gada beigās bija arī uzkrājumi Lietuvas bankā "Revolut" 16 eiro, piecu ASV dolāru un 5692 Islandes kronu apmērā.

Tāpat norādīti uzkrājumi privātos pensiju fondos. VID ģenerāldirektore deklarējusi 2019. gada izlaiduma vieglo automašīnu "Toyota C-HR", bet lietošanā zemi un ēkas Rīgā.

Šmite-Roķe arī deklarējusi izsniegtu aizdevumu 12 000 eiro apmērā. VID ģenerāldirektorei nav deklarētu parādsaistību.

Līdztekus VID ģenerāldirektores amatam Šmite-Roķe pērn bijusi arī Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomes locekle.

