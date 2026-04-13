Zemgalē policija atrod lielu daudzumu nelegālo cigarešu un ražošanas iekārtas
Gada sākumā Zemgalē policija ir atradusi lielu daudzumu nelegālo cigarešu, ražošanas iekārtas un transportu iekārtu pārvadāšanai, informēja Valsts policijā.
20. janvārī policija sāka kriminālprocesu par akcizēto preču nelikumīgu apriti. Veicot kriminālprocesuālās darbības, tai skaitā speciālo izmeklēšanas eksperimentu, izņemti 35 000 dažādu marku cigarešu bez Latvijas akcīzes marķējuma.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu aizturētas divas personas - 1988. un 1974. gadā dzimuši vīrieši. Viņi abi iepriekš nebija nonākuši policijas redzeslokā, vīriešiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Ar aizturētajiem saistītajās adresēs veiktas kratīšanas, kuru laikā izņemti vēl 310 250 dažādu marku cigarešu bez Latvijas akcīzes marķējuma. Nolūkā nodrošināt mantisko jautājumu atrisināšanu arestēts aizdomās turētajām personām piederošs īpašums 23 974 eiro vērtībā.
Savukārt 5. martā sāktajā kriminālprocesā par akcizēto preču nelikumīgu apriti VP, veicot kriminālprocesuālās darbības kādā angārā Bauskas novadā, atklāja tabakas žāvēšanas un smalcināšanas iekārtu, kā arī 600 kilogramus tabakas lapu. Tabakas žāvēšanas un smalcināšanas iekārta bija izjauktā stāvoklī ievietota divās transportlīdzekļu piekabēs. Kratīšanas laikā izņemti četri seglu vilcēji un septiņas piekabes. Tāpat izņemta virkne viltotu Latvijas un Lietuvas transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmju.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu aizturēta viena persona, 2002. gadā dzimis vīrietis, kuram kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums. Persona jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā saistībā ar nelikumīgu akcizēto preču apriti, kā arī par zādzību nelielā apmērā.
Abos gadījumos ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas - par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Abos gadījumos VP turpinās pirmstiesas izmeklēšana, tāpēc izmeklēšanas interesēs plašāki komentāri netiek sniegti.