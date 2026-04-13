Rosina tiesāt Latvijas pilsoni par publikāciju veidošanu Krievijas propagandas vietnei
Valsts drošības dienests ir rosinājis prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret Latvijas pilsoni, ilggadēju Krievijas "tautiešu politikas" aktīvistu, par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu, nodrošinot publikācijas Krievijas propagandas resursam, informēja dienestā.
Kriminālprocesu pret šo personu VDD sāka pērnā gada 26. novembrī. Izmeklēšanas gaitā dienests konstatēja, ka aizdomās turētais ir veidojis publikācijas tādai Krievijas propagandas vietnei, kuras pārvaldnieks ir ES starptautisko sankciju sarakstā iekļauts fonds.
Dienestā norāda, ka personas veidotajās publikācijās bija iekļauti Krieviju slavinoši vēstījumi, tostarp Latvijas okupācijas un citu Otrā pasaules kara vēsturisko notikumu interpretācija, kas atbilst Krievijas ģeopolitiskajām interesēm. Pamatojoties uz VDD rekomendāciju, piekļuve šim konkrētajam propagandas resursam Latvijas teritorijā šobrīd ir bloķēta.
Šā gada 7. aprīlī VDD nosūtīja krimināllietas materiālus prokuratūrai, rosinot personu saukt pie kriminālatbildības pēc Krimināllikuma 84. panta pirmās daļas par ES noteikto sankciju pārkāpšanu. Dienests vērš uzmanību, ka jebkādu resursu nodrošināšana ES sankcijām pakļautam subjektam ir uzskatāma par starptautisko sankciju pārkāpumu.
Aizdomās turētajai personai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
VDD atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.