18. aprīlī Rīgā vāks ziedojumus SOS ģimeņu bērnu nometņu rīkošanai
Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar "Southwestern Advantage" studentu programmas brīvprātīgajiem 18. aprīlī Rīgā un tās apkaimē vāks ziedojumus, lai SOS ģimenēs dzīvojošie bērni vasarā varētu apmeklēt nometnes.
Asociācija paziņoja, ka patlaban SOS bērnu ciematos Īslīcē un Valmierā aug 130 bērni, un katrs no viņiem sapņo vasarā apmeklēt kādu nometni, lai dotos piedzīvojumos, apgūtu jaunas prasmes, atpūstos un satiktu jaunus draugus.
Ziedojumu vākšanas kampaņas laikā brīvprātīgie jaunieši klauvēs pie iedzīvotāju durvīm, lai aicinātu atbalstīt SOS ģimenes. Asociācijā uzsver, ka visiem ziedojumu kampaņā iesaistītajiem būs īpašas pazīšanās zīmes, ziedojumi tiks vākti speciāli noformētos ziedojumu spainīšos un ar POS termināļiem. Tāpat ikviens no kampaņas dalībniekiem varēs uzrādīt pilnvarojumu vākt līdzekļus Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas vārdā.
Asociācijas direktore Ilze Paleja norāda, ka vasaras nometnes bērniem nozīmē daudz vairāk nekā tikai atpūtu, jo tās ir jaunas draudzības, piedzīvojumi un bezrūpīgas bērnības sajūta. "Tieši sabiedrības atsaucība ļauj šiem bērniem justies pamanītiem un atbalstītiem," uzsver Paleja.
Vasaras nometnes sniedz bērniem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, palīdz stiprināt pašapziņu, sociālās prasmes un piederības sajūtu, skaidro asociācijā. Bērniem, kuri savā dzīvē piedzīvojuši zaudējumus vai sarežģītas ģimenes situācijas, šāda pieredze var būt būtisks atbalsts emocionālajai labsajūtai un attīstībai.
Kampaņu "Atver durvis atbalstam" Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija sadarbībā ar "Southwestern Advantage" studentu programmas brīvprātīgajiem organizē jau 13. gadu. Tiek prognozēts, ka šogad kampaņā piedalīsies vairāk nekā 80 brīvprātīgie.
Lai atbalstītu SOS bērnu ciematos dzīvojošos bērnus, ziedot var arī Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas mājaslapā un zvanot pa ziedojumu tālruni 90006878.