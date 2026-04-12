Pirmdien būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
Šodien 15:48
Pēc aukstas nakts Latvijā gaidāma patīkami silta pirmdiena
Pirmdien saule mīsies ar mākoņiem un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10…+14 grādiem, bet līča rietumu piekrastē gaiss iesils līdz +7…+9 grādiem.
Rīgā pirmdien mākoņi palaikam aizklās debesis un laiks būs sauss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.
Naktī uz pirmdienu rietumos būs neliels mākoņu daudzums, bet valsts austrumos debesis būs daļēji mākoņainas. Vējš pūtīs lēni un nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…-3 grādiem.
Rīgā naktī debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un laiks būs sauss. Pūtīs lēns vējš un gaiss atdzisīs līdz 0…+1 grādam.