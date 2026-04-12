“Labāk mežā nekā telefonā?” Ieraksts par bērnu palaidnībām Carnikavā izraisa asu strīdu sociālajos tīklos
Ieraksts par bērnu štābiņiem mežā Carnikavā pārvērties pamatīgā strīdā sociālajos tīklos – kamēr vieni redz bezatbildīgu vandālismu, citi uzskata, ka bērnu būšana dabā nav nosodāma un ka secinājumi tiek izdarīti steigā.
Kāda anonīma iedzīvotāja Carnikavas “Facebook” lapā sūdzējusies par izpostītu dabas parka “Piejūra” teritoriju, zāģētiem kokiem un atkritumiem.
“Saprotu, būvēt štābiņus ir forši, bet nu šis jau ir par traku. Dienas laikā daļa no mūsu mīļākā pastaigu maršruta izskatās vienkārši krimināli. Ne tikai izpostītā daba, patvaļīgi zāģēti koki, bet arī samētāts ar atkritumiem. Ir vēl pāris šādas lokācijas, kur štābiņus ieskauj atkritumi. Tūlīt būs bars ar bērnu aizstāvjiem, bet nu visam ir savas robežas un noteikumi visiem vieni.”
Ieraksts sociālajos tīklos izraisījis plašas diskusijas, un viedokļi komentāros ir krasi atšķirīgi.
Daļa cilvēku nosoda notikušo, uzsverot, ka neatkarīgi no bērnu rotaļām dabas teritorijā nav pieļaujama ne koku bojāšana, ne piegružošana. Citi savukārt aicina nesasteigt secinājumus, apšaubot, vai tik liela apjoma postījumus vispār varētu būt radījuši bērni. Vēl daļa komentētāju aizstāv bērnu būšanu ārā, norādot, ka labāk lai viņi laiku pavada dabā, nevis pie ekrāniem, un kritizē pašas sūdzības anonīmo formu.
Tikmēr citi atgādina, ka neatkarīgi no teritorijas statusa — dabas parks, privātīpašums vai valsts mežs — šāda rīcība un atkritumu atstāšana nav pieņemama.
Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir spēkā konkrēti izmantošanas ierobežojumi, bet koku ciršanai šādās vietās nepieciešama atļauja. Savukārt par atkritumu atstāšanu vidē normatīvie akti paredz administratīvo atbildību.