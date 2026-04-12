NA rosina liegt ieroču atļaujas Latvijas un Krievijas vai Baltkrievijas dubultpilsoņiem.
Šodien 10:02
Latvijā grib liegt ieročus dubultpilsoņiem ar Krievijas vai Baltkrievijas pasi
Opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) deputāti iesnieguši grozījumus Ieroču aprites likumā, aicinot noteikt aizliegumu izsniegt ieroča atļaujas Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kā arī radīt tiesisku pamatu jau izsniegto atļauju anulēšanai.
NA ieskatā, pašreizējā situācija neatbilst nacionālās drošības un sabiedriskās drošības interesēm, jo pieļauj, ka personas, kurām vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība, var legāli turēt šaujamieročus Latvijā. NA atzīmē, ka apdraudējumi nacionālajai drošībai šajā jomā vērtējami, pamatojoties uz drošības iestāžu atzinumiem un riska novērtējumiem.
Vienlaikus NA norāda, ka jāņem vērā arī tas, ka līdzīgs ierobežojošs regulējums attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, jau ir noteikts Valsts aizsardzības dienesta likumā, kas pieņemts nacionālās drošības interešu aizsardzībai un potenciālu apdraudējumu novēršanai.