Šodien 08:08
Svētdien gaiss iesils līdz +14 grādiem, vietām austrumos līs
Svētdien vietām Latvijas austrumu rajonos gaidāms neliels lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā valstī mākoņu daudzums būs mainīgs, lokāli austrumu rajonos mākoņi atnesīs nelielu lietu.
Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz +10…+14 grādiem, bet austrumu rajonos un dažviet līča piekrastē būs vēsāks - līdz +7…+9 grādiem.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un diena būs sausa. Vējš saglabāsies lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.