Svētdien gaiss iesils līdz +14 grādiem, vietām austrumos līs
Svētdien vietām Latvijas austrumos gaidāms neliels lietus.
Svētdien gaiss iesils līdz +14 grādiem, vietām austrumos līs

Svētdien vietām Latvijas austrumu rajonos gaidāms neliels lietus, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Svētdien gaiss iesils līdz +14 grādiem, vietām aus...

Dienā valstī mākoņu daudzums būs mainīgs, lokāli austrumu rajonos mākoņi atnesīs nelielu lietu.

Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz +10…+14 grādiem, bet austrumu rajonos un dažviet līča piekrastē būs vēsāks - līdz +7…+9 grādiem.

Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un diena būs sausa. Vējš saglabāsies lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.

