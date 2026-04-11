Rīgas zoodārzā dzimusī kamieļu mazulīte nosaukta par Austru.
Vakar 23:46
Rīga ZOO ir piedzimusi jauna kamieļu iemītniece – divkupru kamieļa mātīte, kura dzimusi 14. martā, tagad oficiāli tiek saukta par Austru. Šo vārdu jaunajai mātītei izvēlējušies ZOO darbinieki, kuri ikdienā rūpējas par kamieļiem un vislabāk iepazinuši šo jauno dzīves sākumu.
Vārds "Austra" simbolizē gaišumu un cerību, kas īpaši atbilst jaunās kamielēnas raksturam. Tas ir saistīts arī ar jaunas dienas sākumu, kas lieliski atspoguļo viņas uzsākto dzīves ceļu. Turklāt, vārds Austra latviešu mitoloģijā saistās ar rītausmas motīvu, kas atgādina par dabas cikliskumu un nepārtrauktu atjaunošanos – vērtībām, kas simbolizē jaunas dzīvības dzimšanu.
Rīga ZOO aicina apmeklētājus iepazīties ar Austru – vienu no jaunākajām zoodārza iemītniecēm, kas jau piedāvā ne tikai aizraujošu skatījumu, bet arī atgādina par cerību un dzīves atjaunošanos.