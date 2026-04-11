Ieeja Rīgas 1.slimnīcas teritorijā.
Rīgas 1. slimnīca dalībai pētījumā aicina atsaukties pacientus ar psoriāzi
Rīgas 1. slimnīca aicina pacientus ar psoriāzi piedalīties pētījumā psoriāzes slimības gaitas un ārstēšanas efektivitātes izsekošanai, liecina slimnīcas publiskotā informācija.
Piedāvājums paredzēts pacientiem ar psoriāzi, kuri vēlas ne tikai sākt ārstēšanos pie pieredzējušiem speciālistiem, bet arī iesaistīties pētījumā.
Slimnīca norāda, ka pētījuma dalībniekiem paredzēta regulāra uzraudzība un ārstēšanas dinamikas izvērtēšana pie profesoriem Ingmāra Mikažāna un Ilonas Hartmanes.
Dalībniekiem būs iespēja izmantot digitālo veselības modeli, kas palīdz sekot līdzi slimības gaitai un ārstēšanas efektivitātei, kā arī tiks nodrošināta aprūpe valsts apmaksāta pakalpojuma ietvaros.
Lai piedalītos pētījumā, pacientiem jāpiesakās Rīgas 1. slimnīcas e-pierakstā vai jāsazinās ar pieraksta un informācijas centru pa tālruni 67366323.