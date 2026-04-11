Jāpieraksta pat vēl nedzimuši bērni - rindas pie bērnu acu ārstiem rada neizpratni vecāku vidū
Talsu novadā dzīvojošā Karina, Ilārijas mamma, atklājusi, ka, būdama 26. grūtniecības nedēļā, viņa bija spiesta pierakstīt savu vēl nedzimušo meitu uz acu ārsta vizīti, jo rindas pie bērnu oftalmologiem Latvijā ir tik garas, ka var arī nepaspēt uz profilaktisko pārbaudi noteiktajā laikā. Arī Bērnu slimnīca ieteikusi vecākiem meklēt citas klīnikas, ja nepieciešama profilaktiska redzes pārbaude, jo gaidīšanas laiks var būt pat ļoti ilgs, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs.
Karina stāsta, ka sākotnēji viņa mēģināja pierakstīt bērnu uz konsultāciju Bērnu slimnīcā, taču, ņemot vērā, ka Ilārija vēl nebija piedzimusi, tas nebija iespējams, jo bērniem nav personas koda pirms dzimšanas. Tomēr Karina izlūdzās izņēmumu un pierakstījās uz vizīti pati, bet norādīja, ka vizīti vēlas bērnam. Kad Ilārija piedzimusi, viņa norādījusi meitas personas kodu, un tā tika iekļauta uz gaidīto pārbaudi.
Bērnu slimnīcā gaidīšanas laiks pie acu ārstiem ir ļoti garš, un dažkārt vecāki spiesti gaidīt līdz pat gadam. Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati norāda, ka vidējais gaidīšanas laiks ir apmēram divarpus mēneši, taču Bērnu slimnīcā laiks var būt ievērojami garāks.
Bērnu slimnīcas Acu slimību klīnikas virsārsts Māris Vīksniņš norādīja, ka prioritāte tiek piešķirta sarežģītākiem gadījumiem, kā arī bērniem, kuru problēmas varētu būt steidzamas. Viņš uzsvēra, ka resurss – gan ārsti, gan aparatūra – ir ierobežots, kas ietekmē gaidīšanas laiku.
Garās rindas pie acu ārstiem, pēc NVD teiktā, galvenokārt ir saistītas ar finansējuma trūkumu veselības aprūpē, bet arī ārstu noslogojumu un ierobežotajiem resursiem ārstniecības iestādēs. Tāpat tiek norādīts, ka vecāki aicināti izmantot iespējas pārbaudīt redzi citās klīnikās, kur rindas var būt īsākas.
Ilārijas mamma gan uzskata, ka šie ieteikumi jāpārdomā rūpīgāk, jo vecākiem ir svarīgi nokļūt pie bērnu acu ārsta, nevis pieaugušā speciālista. Tāpat ceļošana uz citu pašvaldību, īpaši ar zīdaini, ne vienmēr ir viegla, un ir gadījumi, kad, aizbraucot uz citu klīniku, ārsts beigās nosūta tieši uz Bērnu slimnīcu, kur gaidīšanas laiks būs vēl garāks.
Kā būs nākotnē? Vai valsts plāno veikt uzlabojumus, lai padarītu bērnu redzes pārbaudes pieejamākas un ātrākas? Šie jautājumi joprojām paliek neatbildēti.