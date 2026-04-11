Siguldā aizvadīts pikets, lai veicinātu Latvijas drifta kustības redzamību
Šodien, 11. aprīlī, no plkst. 12.00 līdz 14.00 Siguldā, Pils ielā 36, norisinājās biedrības “Latvijas drifta kustība” organizēts pikets, kura mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību drifta kustībai Latvijā un rosināt diskusiju par legālu un drošu vietu pieejamību autosporta aktivitātēm.
Pasākums pulcēja ievērojamu interesentu skaitu – aptuveni 90 automašīnas un ap 200 dalībnieku, tostarp ģimenes ar bērniem. Tas apliecina, ka drifts Latvijā ir ne tikai sporta disciplīna, bet arī plaša un saliedēta kopiena.
Piketa laikā organizatori uzsvēra, ka drifts ir tehniski sarežģīts un disciplinēts autosporta veids, kas attīsta braukšanas prasmes un veicina jauniešu iesaisti sportā. Vienlaikus tika akcentēts, ka Latvijā joprojām trūkst gan sabiedrības izpratnes, gan valsts un pašvaldību atbalsta, kas nodrošinātu sportistiem iespēju trenēties drošā un kontrolētā vidē.
Pasākums norisinājās miermīlīgā un pozitīvā gaisotnē, dalībniekiem paužot savu nostāju ar plakātiem un savstarpējām diskusijām. Pēc piketa dalībnieki ar saviem spēkratiem organizēti izbrauca cauri Siguldas pilsētai, pievēršot vēl plašākas sabiedrības uzmanību iniciatīvai.
Biedrība “Latvijas drifta kustība” izsaka pateicību visiem dalībniekiem un atbalstītājiem par iesaisti un cer uz turpmāku dialogu ar atbildīgajām institūcijām, lai veicinātu drifta attīstību Latvijā drošā un sakārtotā vidē.