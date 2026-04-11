Pērn Tukuma novadā 31 vecākam atņemtas aizgādības tiesības
2025. gadā Tukuma novadā aizgādības tiesības atņemtas 31 vecākam, liecina novada bāriņtiesas pārskats.
Pagājušajā gadā aizgādības tiesības novadā pārtrauktas 59 vecākiem, tostarp 25 mātēm un 34 tēviem. Šie lēmumu skāruši 71 bērnu. Bāriņtiesas dati liecina, ka desmit mātēm un astoņiem tēviem aizgādības tiesības pārtrauktas atkārtoti.
Vienlaikus 11 vecākiem - astoņām mātēm un trim tēviem - pārtrauktās aizgādības tiesības atjaunotas. Aizgādības tiesības atjaunotas pār 15 bērniem.
Tāpat pagājušajā gadā bāriņtiesa nolēmusi celt prasību tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu 22 vecākiem - 17 mātēm un pieciem tēviem. Ar tiesas spriedumu aizgādības tiesības pār 45 bērniem ir atņemtas 31 vecākam - 13 mātēm un 18 tēviem.
Taču vienai mātei atjaunotas atņemtās aizgādības tiesības pār vienu bērnu.
2025. gadā bāriņtiesa uzdevusi 40 vecākiem noteiktā laikā sadarbībā ar sociālo dienestu novērst bērna attīstībai nelabvēlīgus apstākļus.
Bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja ir faktiski šķēršļi, kas liedz vecākam iespēju aprūpēt bērnu, bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ.
Tāpat šāds lēmums tiek pieņemts, ja vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, ir devis piekrišanu bērna adopcijai vai ir konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vecāka vardarbību pret bērnu.
Pārtrauktās aizgādības tiesības vecākam atjauno, ja bāriņtiesa atzīst, ka nepastāv pārtraukšanas apstākļi. Ja gada laikā no aizgādības tiesību pārtraukšanas nav iespējams tās atjaunot, bāriņtiesa lemj par prasības celšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.