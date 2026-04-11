Svilpis.
Sabiedrība
Šodien 14:39
Svētdien valstī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums
Svētdien valstī mākoņu daudzums būs mainīgs, lokāli austrumu rajonos mākoņi atnesīs nelielu lietu, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Vējš turpinās pūst lēni, gaiss iesils līdz +10…+14 grādiem, bet austrumu rajonos un dažviet līča piekrastē būs vēsāks, tur līdz +7…+9 grādiem.
Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, un diena būs sausa. Vējš saglabāsies lēns, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11…+13 grādiem.
Naktī uz svētdienu debesis būs daļēji mākoņainas, dienvidaustrumu rajonos mākoņu būs vairāk - tur brīžiem arī nedaudz uzlīs. Vējš pūtīs lēni, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +2…-3 grādiem.
Galvaspilsētā nakts sākumā būs mākoņains, tomēr mākoņi pakāpeniski izklīdīs un debesis skaidrosies, kā arī nakts aizritēs bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, gaiss atdzisīs līdz 0…+2 grādiem.