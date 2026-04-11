VAS "Latvijas dzelzceļš" izsolīs piecus īpašumus Rīgā, Daugavpilī un Rēzeknē ar kopējo sākumcenu 1,03 miljoni eiro
VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) izsolēs piedāvās iegādāties trīs nekustamos īpašumus Rīgā un Jelgavā ar kopējo sākumcenu 1,03 miljoni eiro, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Tostarp Rīgā LDz piedāvās iegādāties saimniecības sadzīves ēku Kroņu ielā. Izsoles sākumcena noteikta 412 665 eiro apmērā.
Vienlaikus Daugavpilī LDz ar 258 539 eiro sākumcenu izsolīs nekustamo īpašumu Mihoelsa ielā, kas sastāv no administratīvās ēkas un ar ēku saistītajām inženierbūvēm. Papildus LDz piedāvās iegādāties 13 gaisa kondicionētājus, kuru pārdošanas cena noteikta 170 eiro apmērā.
Tāpat Daugavpilī LDz piedāvās iegādāties nekustamo īpašumu Andreja Pumpura ielā, kas sastāv no lokomotīvju brigāžu atpūtas nama ar kanalizācijas tīklu, ūdensvadu un siltumtīklu. Izsoles sākumcena noteikta 182 445 eiro apmērā.
Vienlaikus Rīgā LDz ar 138 684 eiro sākumcenu piedāvās iegādāties īpašumu Rencēnu ielā, kas sastāv no dienesta ēkas, katlu ēkas un ar ēkām saistītajām inženierbūvēm, bet Rēzeknē ar 38 664 eiro sākumcenu LDz piedāvās iegādāties dzelzceļa policijas administratīvo ēku un garāžu.
Izsoles sāksies 15. aprīlī plkst. 13, un tās noslēgsies 15. maijā plkst. 13.
Jau ziņots, ka LDz koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskajiem datiem, bija 201,189 miljoni eiro, kas ir par 13,9% mazāk nekā 2024. gadā, savukārt koncerna zaudējumi samazinājās piecas reizes - līdz 7,823 miljoniem eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.
Reorganizācijas procesā pērn LDz meitasuzņēmumam SIA "LDz Cargo" 2025. gada oktobrī tika pievienoti LDz meitasuzņēmumi SIA "LDz ritošā sastāva serviss" un SIA "LDz loģistika". LDz koncernā ietilpst arī "LatRailNet", kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, un apsardzes uzņēmums "LDz apsardze".