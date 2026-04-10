FOTO: “Outdoor Riga 2026” Ķīpsalā pulcē aktīvās atpūtas cienītājus

No laivām līdz motocikliem – Ķīpsalā atgriežas “OUTDOOR RIGA 2026”
No 10. līdz 12. aprīlim Ķīpsalā notiks Starptautiskā aktīvās atpūtas un vaļasprieku izstāde “OUTDOOR RIGA 2026”
No 10. līdz 12. aprīlim Ķīpsalā notiks Starptautiskā aktīvās atpūtas un vaļasprieku izstāde “Outdoor Riga 2026”.
Kuģotāji un laivotāji, mednieki un makšķernieki, tūristi, velobraucēji un motobraucēji – visi, kam aktīvā atpūta ir būtiska dzīves sastāvdaļa, ir gaidīti Ķīpsalā.
Izstāde “Outdoor Riga 2026” popularizē aktīvo atpūtu un vaļaspriekus, zem viena zīmola apvienojot starptautisko laivu un jahtu izstādi “Baltic Boat Show”, starptautisko medību un makšķerēšanas piederumu un aksesuāru izstādi “Medības & makšķerēšana” un motociklu, velosipēdu un dzīvesstila izstādi “Moto & velo”.
Izstādes darba laiks 10. un 11. aprīlī būs no plkst. 10.00 līdz 18.00, bet 12. aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Ieejas biļete pieaugušajiem maksā 8 eiro, pensionāriem, studentiem, skolēniem un personām ar invaliditāti – 6 eiro, savukārt ģimenes biļete diviem pieaugušajiem un diviem bērniem maksā 20 eiro. Par katru nākamo bērnu pie ģimenes biļetes jāmaksā 2 eiro, bet bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja ir bez maksas. Iegādājoties biļeti ar atlaidi, pie ieejas būs jāuzrāda attaisnojošs dokuments.
Organizatori arī atgādina, ka ieeja ar dzīvniekiem ir aizliegta, bet autostāvvietas maksa ir 5 eiro.