Šodien 13:11
Dienvidkurzemes novada brīvprātīgie ugunsdzēsēji martā devušies uz vairākiem izsaukumiem
Martā Dienvidkurzemes novadā brīvprātīgie ugunsdzēsēji veica 15 izbraukumus, galvenokārt risinot ar apkures sezonu saistītas problēmas nesakoptos dūmvados, kā arī dzēšot ugunsgrēkus un kūlas degšanu vairākās vietās. Vienlaikus notika mācības Vaiņodē, lai paaugstinātu gatavību, un reģistrēti trīs maldinoši izsaukumi.
Martā Dienvidkurzemes novadā brīvprātīgo ugunsdzēsēju vienības aktīvi iesaistījās dažādos izsaukumos, sniedzot operatīvu palīdzību iedzīvotājiem un palīdzot novērst apdraudējumus vairākās novada teritorijās.
Kopā mēnesī bijuši 15 izbraukumi. Un galvenie izaicinājumi, apkures sezonai turpinoties, bija nesakopti dūmvadi.
Papildus tam ugunsdzēsēji devās arī uz vairākiem citiem notikumiem:
- dzīvojamās mājas ugunsgrēku Pāvilostā,
- elektrības vada degšanu Grobiņas pagastā,
- palīgēkas ugunsgrēku Vērgales pagastā,
- diviem izsaukumiem saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem Grobiņas pagastā,
- koka degšanu Aizputē,
- nepieskatītu ugunskuru Grobiņas pagastā, Jaundubeņos.
Kamēr daba mostas, brīvprātīgie ugunsdzēsēji bijuši modri, lai sargātu novada mājas, mežus un cilvēkus.
Notika arī trīs maldinoši izsaukumi. Lai gan palīdzība nebija nepieciešama, brīvprātīgie ugunsdzēsēji vienmēr ir gatavi reaģēt.
Kā arī Vaiņodē pie dīķa tika aizvadītas praktiskās nodarbības, lai uzlabotu prasmes un vienmēr būtu gatavi operatīvai rīcībai.