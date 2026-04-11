Blīdenes pagastā notiks Zemessardzes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona mācības
11. un 12. aprīlī Kuldīgas un Saldus novados notiks Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 45. kaujas nodrošinājuma bataljona mācības, lai paaugstinātu vienības kaujas gatavību un prasmes. Iedzīvotājiem jārēķinās ar militārā transporta pārvietošanos un pastiprinātu troksni, īpaši militārajā objektā “Upīškalns”.
Mācību mērķis ir paaugstināt bataljona kaujas gatavību un pilnveidot vienības spējas valsts aizsardzības uzdevumu izpildei. Vingrinājumi notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, pilnveidojot zemessargu spēju darboties dažādos apstākļos un attīstot individuālās un kolektīvās iemaņas.
Iedzīvotāju ievērībai!
Pa koplietošanas un meža ceļiem Kuldīgas novadā un Saldus novadā iespējama militārā transporta īslaicīga pārvietošanās. Mācībās Kuldīgas Kurmāles pagastā novadā militārajā objektā “Upīškalns” būs pastiprināti dzirdami trokšņi. Mācību norises vietas pēc mācībām tiks sakoptas.