Aizputē izbūvēs modernu betona skeitparku
Pašvaldība saņēmusi ELFLA finansējumu Aizputes modernā betona skeitparka izbūvei Zvaigžņu ielā 2C, nodrošinot drošu un daudzfunkcionālu atpūtas vietu bērniem un jauniešiem. Projekta kopējās izmaksas ir 196 139,49 eiro (ELFLA atbalsts 70 000 eiro), un būvniecību plānots pabeigt līdz četru mēnešu laikā, iespējams – ātrāk labvēlīgu laikapstākļu dēļ.
2026. gada 18. martā pašvaldībā saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu projektam “Sporta infrastruktūras “betona skeitparks” izbūve Aizputē”.
Projekta Nr.: 25-02-CL22-C0LA19.2201 -000005
Projekta mērķis: Izveidot mūsdienīgu betona skeitparku Zvaigžņu ielā 2C, Aizputē, nodrošinot bērniem, jauniešiem un citiem aktīvās atpūtas entuziastiem kvalitatīvu, drošu un daudzfunkcionālu brīvā laika pavadīšanas vietu.
Projekta plānotās kopējās izmaksas: 196 139,49 eiro. Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – 70 000,00 eiro.
Projekta realizācija: Kopējais līgumā paredzētais būvniecības termiņš – 4 mēneši no būvdarbu uzsākšanas brīža, taču labvēlīgu laikapstākļu ietekmē būvdarbus paredzēts pabeigt ātrāk.