Valmierā aizsāks jaunu kultūras tradīciju - Latvijas Mākslas gada balvu
Aprīlī Valmieras pilsēta un novads kļūs par jaunas kultūras tradīcijas sākumpunktu, kļūstot par pirmo mājvietu Latvijas Mākslas gada balvai – augstākajam valsts apbalvojumam vizuālajā mākslā. Apbalvošanas ceremonija turpmāk katru gadu notiks kādā citā Latvijas pilsētā, turklāt šo notikumu no 13. līdz 19. aprīlim papildinās Mākslas nedēļa, ko būs iespējams piedzīvot ikvienam interesentam. Tās laikā ikviens aicināts baudīt Valmieras vides mākslu, piedaloties pavasarīgi izzinošā orientēšanās spēlē “Rodi mākslu Valmierā!”
Kā informē Valmieras novada pašvaldībā, dalībnieki aicināti doties uz 9 objektiem Valmierā, iepazīstot gan skulptūras, gan sienu gleznojumus, gan objektus ar māksliniecisku vērtību. Katrā no objektiem vai to tuvumā meklējama uzlīme ar puzles gabaliņu. Tajā norādīts kāds simbols. Apmeklējot visus objektus un atrodot tajos visus 9 puzles gabaliņus ar trūkstošo simbolu, dalībnieki būs tikuši pie spēles atminējuma.
Orientēšanās spēle veidota tā, lai tā būtu pieejama plašam dalībnieku lokam – gan individuāliem interesentiem, gan ģimenēm un draugu kompānijām. Teju visi spēlē iekļautie objekti atrodas Valmieras pilsētvidē un ir salīdzinoši netālu viens no otra, ļaujot maršrutu ērti veikt kājām vai ar velosipēdu.
Daba lapa ar spēles nosacījumiem un objektiem, kas jāapmeklē, pieejama gan digitālā veidā, gan arī drukātā veidolā.
Pastkartes formas materiāls drukātā formā no 10. aprīļa būs pieejams Valmieras Tūrisma informācijas centrā (Bruņinieku iela 1), Valmieras muzeja Izstāžu namā (Bruņinieku iela 3), Valmieras Kultūras centrā (Rīgas iela 10), Valmieras teātrī (Lāčplēša iela 4), Valmieras novada pašvaldībā (Lāčplēša iela 2), kā arī Laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” (Rīgas iela 25a).
Spēles pareizā atbilde iesniedzama tikai digitālā veidā (QR kods atrodams spēles darba lapā). Aktivitātes noslēgumā, 20. aprīlī, notiks izloze, kurā 3 laimīgie tiks pie mākslas cienīgām balvām – tiks izlozētas gada biļetes uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Rīgas Laikmetīgās mākslas telpu un mākslas muzeju “Zuzeum”. Tāpat laimētāji tiks pie gardās “Kalves” kafijas un Valmieras novada suvenīriem. Ar izlozē laimējušajiem sazināsies privāti.